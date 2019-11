Sérgio Conceição, a mudança de treinador do Setúbal e a pressão de Pinto da Costa

O treinador do FC Porto considera que o jogo contra o V. Setúbal é mais difícil devido à recente mudança técnica nos sadinos.

“Nós não sabemos bem o que vamos encontrar até porque é um novo treinador, com novas ideias - não estou a dizer se melhor ou pior, mas novas ideias de certeza - dinâmicas diferentes, esquemas táticos diferentes também. Temos de nos focar naquilo que é a nossa equipa e no que temos de fazer para conquistar os três pontos independentemente daquilo que é a estratégia do adversário”, disse.

Em conferência de imprensa, o técnico dos dragões reforça que “individualmente, conhecemos bem os jogadores do V. Setúbal e, depois de sabermos a equipa, percebemos o que cada um poderá fazer”.

Conceição acrescenta que estão também a “olhar para aquilo que é o histórico” do técnico Julio Velázquez no Belenenses, mas também nos jogos pela Udinese.

O treinador azul e branco garante que o FC Porto quer “ir à final e ganhá-la, temos de olhar para o jogo como um obstáculo que queremos passar”.

Noutro âmbito, Sérgio Conceição confirmou a disponibilidade do quarteto de sul-americanos que tinham sido castigados após uma festa de aniversário que terminou fora de horas. “À exceção de Romário Baró e Pepe [lesionados] estão todos disponíveis para serem convocados”, referiu.

Depois da paragem para as seleções, vem aí mais um importante ciclo de jogos. O técnico dos dragões desvaloriza.

“Encaramos este ciclo como outro qualquer, todos os ciclos são de grandes decisões. No FC Porto empatar é mau, perder nem se fala. Estamos habituados à pressão, que tem que ver com essa paixão, e culpabilizo, sem dúvida nenhuma, o nosso presidente, porque ganhou tudo”.

O FC Porto - V. Setúbal da quarta eliminatória da Taça de Portugal está marcado para este domingo, às 17h30.