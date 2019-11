Joacine apanhada de surpresa pelo comunicado do Livre, do qual soube pelas redes sociais

A deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, reage com surpresa à posição do seu partido que manifestou "preocupação" face à posição tomada no voto apresentado pelo PCP, no parlamento, condenando “a nova agressão israelita a Gaza”.

A deputada do Livre absteve-se e, em comunicado divulgado este sábado, o Livre pede explicações por considerar que Katar Moreira contrariou a posição oficial do partido sobre a questão palestiniana.

Contactada pela Renascença, fonte próxima da deputada disse que Joacine recebeu com surpresa esta posição do Livre, posição que ficou a conhecer através das redes sociais.

A mesma fonte crescenta que Joacine Katar Moreira está a refletir sobre o comunicado ao qual promete reagir, o mais tardar, amanhã.