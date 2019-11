Funeral de Eduardo Nascimento marcado para segunda-feira

O funeral de Eduardo Nasimento, falecido na sexta-feira, realiza-se na tarde de segunda-feira, no lisboeta cemitério do Alto de S. João.

O corpo do cantor luso-angolano estará em câmara ardente a parir das 18h30 de domingo, na Basília da Estrela, também em Lisboa.

Nascido em Luanda, em1943, Nascimento destacou-se na cena musical de Lisboa na década de 1960, com a participação num concurso de "ié-ié" realizado no antigo Teatro Monumental. Eduardo Nascimento atuava na banda "Os Rocks", que venceu o Prémio de Imprensa, em 1966.

As vitórias abriram-lhe as portas para o Festival RTP do ano seguinte, onde viria a interpretar a canção vencedora - "O Vento Mudou", composta por Nuno Nazareth Fernandes e com letra de João Magalhães Pereira.