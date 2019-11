Dez distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Dez distritos de Portugal continental estão este sábado sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo até às 12h00 de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

O aviso amarelo aplica-se a situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas a toda a navegação e outras oito estão condicionadas, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

O IPMA prevê para este sábado no continente céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se pouco nublado no interior a sul da serra da Estrela e no Algarve, a partir do meio da tarde.

Estão também previstos aguaceiros nas regiões Norte e Centro até meio da tarde, mais frequentes no litoral, e que poderão ocorrer de forma dispersa no Alto Alentejo e litoral oeste da região Sul até final da manhã e queda de neve acima de 1300/1500 metros de altitude.

A previsão aponta também para vento moderado de oeste-noroeste, soprando moderado a forte no litoral até início da manhã, e forte por vezes com rajadas até 80 quilómetros por hora nas terras altas do Centro e Sul até meio da manhã, tornando-se em geral fraco a partir do meio da tarde.

O IPMA prevê ainda possibilidade de formação de gelo ou geada em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta e pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 3 graus Celsius (na Guarda) e os 11 (em Lisboa) e as máximas entre os 7 graus (na Guarda) e os 18 (em Faro).