Reino Unido. Líder da oposição neutral em novo referendo ao Brexit

O líder da oposição trabalhista britânica, Jeremy Corbyn, anunciou esta sexta-feira que vai manter-se neutral num eventual segundo referendo ao Brexit.



Jeremy Corbyn argumenta que não vai apoiar a saída ou a continuidade na União Europeia, se houver uma nova consulta popular, para poder implementar o resultado e unir o país.

Se for eleito primeiro-ministro, vou adotar uma posição neutral para poder, com credibilidade, levar a cabo o resultado [do referendo] para unir as nossas comunidades e o país, em vez de continuar um debate interminável sobre a União Europeia e o Brexit”, afirma o líder do Partido Trabalhista.

As eleições legislativas antecipadas no Reino Unido estão marcadas para 12 de dezembro.

Jeremy Corbyn promete negociar um novo acordo de Brexit com a UE levar o documento a referendo, no caso de conseguir derrotar o primeiro-ministro conservador, Boris Johnson, nas eleições do próximo mês.

A poucas semanas dos ingleses irem a votos, Boris Johnson tem dez pontos de vantagem sobre Corbyn, de acordo com a sondagem Panelbase divulgada esta sexta-feira. É a menor diferença das últimas semanas.

O Partido Conservador perde um ponto percentual, em relação ao estudo anterior, e tem agora 42% das intensões de voto. O Partido Trabalhista ganha dois pontos e passa para 32%.

Os Liberais Democratas, que defendem a continuidade do Reino Unido na UE, somam 14% nesta sondagem, uma descida de um ponto percentual.