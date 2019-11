O que o vulcão do Fogo levou, o vulcão deu cinco anos depois

Aos 34 anos trocou França por Chã das Caldeiras, perdeu tudo na fúria do vulcão pouco depois, mas ao fim de cinco anos Letícia não arredou pé da ilha cabo-verdiana do Fogo e reconstruiu tudo com o marido.

"É como o meu marido sempre disse: O vulcão tirou-nos o trabalho, mas voltará a dar. E assim foi", começou por contar, em conversa com a Lusa, Letícia Alfare Delorenzo, francesa de origem italiana, já com os movimentos limitados pelos seis meses de gravidez.

"Vai nascer aqui e será um filho do vulcão. Terá uma relação com esta terra como o seu pai", garante, numa conversa que alterna com os afazeres de uma pensão repleta de turistas e com vista para os 2.829 metros do pico mais alto do vulcão.

Letícia trocou a França por Chã das Caldeiras, aldeia que fica a quase 2.000 metros de altitude, precisamente dois meses antes da erupção na ilha do Fogo, que se iniciou em 23 de novembro de 2014 para terminar apenas em 8 de fevereiro do ano seguinte.

Após o início da erupção, que começou a sentir, alertada pelo marido ainda durante a madrugada, passou a viver "um dia de cada vez", enquanto tentavam esvaziar a pensão.

"Todo o dia esperava que a lava parasse, mas acabou por não parar. E quinze dias depois chegou à nossa casa. Perdemos tudo", recorda, agora conformada com o susto que viveu há cinco anos.

Nas primeiras duas semanas a lava cobriu os cinco quartos da pensão turística Alcindo, que explorava em conjunto com o marido.

Letícia chegou em setembro de 2014, confessa, "com muitos sonhos e muita vontade" para a nova vida junto ao vulcão, mas ao fim de dois meses tudo parou: "O trabalho, o nosso futuro, os projetos".

Numa aldeia em que antes viviam mais de 200 famílias, dependentes da agricultura e do turismo, quase tudo ficou tomado por um mar de lava.

Ainda assim, voltou Chã das Caldeiras, para respeitar a vontade do marido, de não deixar a terra: "Se o Alcindo decidiu regressar, não faz mal. Regressei também".