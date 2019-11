Portugal entra a golear

A seleção de futebol de praia goleou a Nigéria por 10-1, em partida da primeira jornada do grupo D do Mundial, que decorre no Paraguai.

Apesar do domínio luso, foi a Nigéria a primeira a marcar, por Azeez Abu, no único golo do primeiro período.

A equipa das quinas reagiu a partir daí e marcou por Belchior (2), Jordan, Bruno Torres (3), Rui Coimbra (2), Léo Martins e Madjer.

Na próxima jornada, Portugal vai defrontar o Brasil no próximo domingo.

FUTEBOL DE PRAIA - Campeonato do Mundo

Grupo A

1ª Jornada

Suiça 8-6 Estados Unidos América

Paraguai - Japão 22 nov 00h

Classificação

1 - Suiça (8-6) 3 pontos

2 - Japão (0-0) 0

3 - Paraguai (0-0) 0

4 - Estados Unidos América (6-8) 0

2ª Jornada

Estados Unidos América - Japão 23 nov 20h50

Paraguai - Suiça 24 nov 00h

3ª Jornada

Japão - Suiça 25 nov 20h50

Estados Unidos América - Paraguai 26 nov 00h00

Grupo B

1ª Jornada

Itália 12-4 Tahiti

Uruguai 1-0 México

Classificação

1 - Itália (12-4) 3 pontos

2 - Uruguai (1-0) 3

3 - México (0-1) 0

4 - Tahiti (4-12) 0

2ª Jornada

Tahiti - México 23 nov 19h15

Uruguai - Itália 23 nov 22h25

3ª Jornada

México - Itália 25 nov 19h15

Tahiti - Uruguai 25 nov 22h25

Grupo C

1ª Jornada

Senegal 7-8 Rússia

Bielorrússia 5-1 Emirados Árabes Unidos

Classificação

1 - Bielorrússia (5-1) 3 pontos

2 - Rússia (8-7) 3

3 - Senegal (7-8) 0

4 - Emirados Árabes Unidos (0-0) 0

2ª Jornada

Rússia - Emirados Árabes Unidos 24 nov 19h15

Bielorrússia - Senegal 24 nov 22h25

3ª Jornada

Emitrados Árabes Unidos - Senegal 26 nov 19h15

Rússia - Bielorrússia 26 nov 22h25

Grupo D

1ª Jornada

Estádio Los Pynandi em Assunção

Portugal 10-1 Nigéria

Brasil 8-2 Oman 23 nov 00h00

Classificação

1 - Portugal (10-1) 3 pontos

2 - Brasil (0-0) 0

3 - Oman (0-0) 0

4 - Nigéria (1-10) 0

2ª Jornada

Nigéria - Oman 24 nov 20h50

Brasil - Portugal 25 nov 00h00

3ª Jornada

Oman - Portugal 26 nov 20h50

Nigéria - Brasil 27 nov 00h00