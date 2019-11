O Sporting empatou 2-2 contra o Sp. Braga, mas reforçou a liderança na Liga Revelação, beneficiando da derrota do Benfica.

Resultados:

Benfica 2-3 Rio Ave

Sp Braga 2-2 Sporting

Académica 3-3 Famalicão

V. Setúbal 1-1 Marítimo

D. Aves 1-0 V. Guimarães

Estoril 3-0 Leixões

Feirense 1-0 Belenenses

Cova da Piedade 3-4 Portimonense





Com estes resultados, o Sporting lidera com 36 pontos, seguido do Benfica com 34 e o Rio Ave com 29.