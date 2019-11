Julio Velázquez. Setúbal tem “muito a ganhar e nada a perder” no Dragão

O treinador do V. Setúbal considera que a sua equipa tem “muito a ganhar e nada a perder” na partida contra o FC Porto para a Taça de Portugal.

Julio Velázquez, que vai estrear-se no comando dos sadinos no Dragão, reforça que a pressão está do lado do FC Porto.

“Será um jogo da Taça de Portugal em que jogamos fora de casa contra um adversário muito, muito difícil. O contexto do Dragão tem uma atmosfera especial e muito bonita. No meu ponto de vista, temos muito a ganhar e nada a perder. A responsabilidade e a pressão estão do lado deles”, referiu.

O técnico espanhol reforça que “o foco principal é a Liga, mas queremos sempre jogar para ganhar. Sabemos que vamos enfrentar uma equipa com muito potencial e muito bem trabalhada por Sérgio Conceição, que me parece um grande treinador e que está a fazer um grande trabalho”, elogia.

Velázquez não esquece também a sua equipa nos elogios: “O FC Porto tem jogadores de nível internacional, mas os meus jogadores fizeram um grande trabalho estas duas semanas e temos confiança em fazer um jogo bom, competitivo e em que podemos ganhar”.

Tendo substituído Sandro Mendes há poucas semanas, o técnico espanhol agradece a paragem no campeonato para implementar as suas ideias.

“Tenho muito respeito pelos colegas e pelo trabalho que foi feito antes de mim. Gosto de me focar no presente e não se trata de mudar ou não. Temos as nossas ideias e os nossos jogadores e procuramos implementar o modelo de jogo que queremos e as diferentes possibilidades ao nível da dinâmica do jogo”, referiu.

O FC Porto – V. Setúbal está marcado para as 17h30 deste domingo.