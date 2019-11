Mourinho. “Importante era vencer, não importa como"

José Mourinho estreou-se no comando técnico do Tottenham com uma vitória 3-2 diante do West Ham.

O técnico português mostrou-se feliz, apesar do susto no final da partida. “O mais importante era vencer, não importa como. Os rapazes estão felizes e era isso que eu queria”, disse.

“Estava realmente feliz até sofrermos os dois golos. Estávamos a jogar bem e a trazer ao jogo algumas das coisas que tentámos fazer nos treinos. E podíamos ter marcado o 4-0 e matado o jogo”, adiantou o treinador português.

Em declarações à BT Sport, Mourinho explica a quebra dos últimos minutos com “as emoções de perder o anterior treinador, jogadores a regressar das seleções e algum cansaço nos últimos 20 minutos”.

O Tottenham quebrou uma sequência de seis jogos sem vencer e deu um salto na classificação da Premier League.