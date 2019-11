Mourinho com motivos para sorrir na estreia aos comandos do Tottenham

No dérbi londrino, o Tottenham venceu na estreia de José Mourinho aos comandos da equipa londrina na Premier League, a vencer por três golos contra o West Ham.

José Mourinho foi apresentado, esta quinta-feira, como treinador do Tottenham. É o terceiro clube inglês da carreira do treinador português, depois de passar pelo Chelsea e Manchester United.

Sete épocas no Chelsea, em duas passagens diferentes, e mais dois anos e meio no Manchester United. Mourinho voltou a reforçar a qualidade do plantel e a ambição da direção dos "spurs".

A estreia aconteceu este sábado, num dérbi frente ao West Ham, um jogo em que Mourinho não esperava ver grandes alterações. "Não posso pensar que vou mudar muitas coisas em dois ou quatro dias. Preciso de confiar na base que já foi feita. Eles estiveram nas mãos de uma boa equipa técnica", disse antes do jogo.