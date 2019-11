Lyon regressa aos triunfos e sobe na tabela

O Lyon venceu o Nice por 2-1, em jogo da jornada 14 do campeonato francês.

É o regresso às vitórias do adversário do Benfica na Liga dos Campeões, depois da derrota na jornada passada diante do Marselha.

Os golos foram apontados por Reine-Adelaide e Dembelé, mas uma expulsão de Marçal aos 34 minutos complicou as contas à equipa de Rudi Garcia.

Na segunda parte, o Nice, que também terminou com 10, descontou pelo dinamarquês Dolberg.

Com este triunfo, o Lyon subiu ao quinto lugar da liga francesa, com 19 pontos.

O campeonato é liderado pelo PSG, com 33 pontos.