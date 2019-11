O Levante venceu o Maiorca por 2-1, no jogo de abertura da jornada 14 do campeonato espanhol.

Os golos da equipa de Valência foram apontados por Roger e Rochina. Pelo Maiorca descontou Rodríguez.

Com esta vitória, o Levante subiu ao 10.º lugar, com 20 pontos, a cinco do líder Barcelona. Já o Maiorca é 14.º, com 14 pontos.