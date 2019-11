A Juventus, sem Cristiano Ronaldo, lesionado, venceu a Atalanta e segurou o primeiro lugar da Liga italiana.

A Atalanta até marcou primeiro, por Gosens, mas a “vechia signora” deu a volta ao marcador com golos de Higuain (2) e Dybala.

Com este triunfo, a Juve é líder do campeonato com 35 pontos, mais quatro e mais um jogo que o Inter, que também joga este sábado contra o Torino.

Cristiano Ronaldo foi poupado para a partida de terça-feira da Liga dos Campeões.