Jorge Jesus: "É o troféu mais importante da minha carreira"

Jorge Jesus não escondeu, após conquistar a Taça Libertadores, ao comando do Flamengo, que esta foi a maior conquista da sua carreira.

"É o troféu mais importante da minha carreira. A Libertadores está para este continente [América do Sul] como está a Champions para a Europa", realçou o treinador português, em declarações à Sport TV, no final da vitória do Mengão, na final, sobre o River Plate, por 2-1.

O Flamengo é um dos clubes com mais adeptos do mundo, mas estavam a faltar títulos, de acordo com Jorge Jesus: "Um já está ganho. Os adeptos do Flamengo há 40 anos que sonham com este troféu."

Desta feita, a reviravolta sorriu a Jesus



O Flamengo esteve em maus lençóis até aos 88 minutos, altura em que perdia por 1-0, fruto do golo madrugador de Santos Borré. Porém, em quatro minutos, aos 89 e 92, Gabriel Barbosa deu a volta ao texto.

Jorge Jesus já perdeu finais e campeonatos nos minutos finais. Desta vez, foi ele a provar a felicidade de uma cambalhota dramática:

"Acreditámos que éramos capazes de virar o resultado e, felizmente, conseguimos. Chateei-me um pouco quando faltavam 20 segundos para terminar, quando o João de Deus [adjunto] começou a dizer 'acabou'. Não acabou nada, já perdi campeonatos a 10 segundos do fim. Mas hoje fui iluminado pelos jogadores e pela 'torcida'. Estou muito satisfeito."

O técnico português revelou que, quando aceitou treinar o Flamengo, fê-lo já com intenção de conquistar a Taça Libertadores. O sonho de ganhar a Liga dos Campeões mantém-se, mas há uma condicionante.

"A minha aposta de vir ao Brasil foi precisamente a pensar que podia ganhar a Libertadores, que é um troféu muito importante. A Champions só podes ganhar se estiveres nas quatro, cinco equipas que todos os anos têm possibilidades, senão esquece. Agora, o mais importante para mim é a forma como estes adeptos me acarinham. Estou emocionado, porque esta é uma vitória de muita gente", reconheceu Jorge Jesus.

Agora, o objetivo é vencer o Mundial de Clubes, em que o grande favorito é o Liverpool. Primeiro, porém, há que chegar à final da prova. E, antes disso ainda, confirmar a conquista do título de campeão brasileiro:

"Nós tínhamos em mente três troféus. Acreditamos que vamos estar na final, mas primeiro temos de vencer o campeonato brasileiro, que é super emocionante, apaixonante e muito forte. Estamos perto de o conquistar. Vai ser até lá complicado, vai ser muita festa. Eles merecem."

Um beijo para todos os portugueses



Jorge Jesus fez questão de sublinhar que a vitória na Taça Libertadores "vai para o povo português".