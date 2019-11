Jesus teve "gols" de Gabigol e ganhou um lugar na história

De facto, a primeira parte foi pintada a vermelho e branco, com o River a impôr-se, por meio de uma pressão muito intensa e grande agressividade que deixava o Flamengo muito nervoso e sem saber como levar a bola à área oposta. Os argentinos foram para o intervalo a vencer com justiça.

O Flamengo entrou bem, contudo, o River rapidamente tomou as rédeas do jogo e foi com alguma naturalidade que, aos 14 minutos, chegou ao golo. Nacho Fernández apareceu na direita e cruzou atrasado, rasteiro, para Rafael Santos Borré, que aproveitou a desconcentração da defesa do Flamengo para abrir o marcador.

Tem "gol" - ou melhor, "gols" - de Gabigol

Quando o resultado parecia feito, aos 89 minutos, Bruno Henrique desenhou uma jogada de génio. Fletiu da esquerda para o meio, deixando meia equipa do River para trás, e filtrou um passe na profundidade para De Arrascaeta. O uruguaio esticou-se todo para cruzar para Gabigol que, sem oposição, empurrou a bola para o fundo da baliza.

Três minutos depois, quando muitos ainda estavam a sentar-se nas cadeiras, depois de celebrarem o empate, Gabriel Barbosa voltou a fazer das suas. O avançado do Flamengo pressionou os centrais do River e teve prémio: forçou-os a errar e, já na área, rematou o ressalto, à meia-volta, para o fundo das redes, consumando a cambalhota no marcador.

Gabigol tirou a camisola e expô-la, para toda a gente ver: é o "9", o homem-golo do Flamengo, o homem que decide finais.

No final, ainda houve tempo para uma agressão de Palacios a Bruno Henrique, com vermelho direto a condizer, e para o segundo amarelo a Gabigol, na sequência do incidente. Não obstante, já nada importava: resolvido o desaguisado, o árbitro fez soar o apito final e a metade brasileira do estádio irrompeu de alegria.

O Flamengo vence a Taça Libertadores, 38 anos depois. O grande obreiro do feito é Jorge Jesus, o primeiro treinador português a conquistar o troféu.