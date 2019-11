O Bayern Munique goleou o Dusseldorf por 4-0, em jogo da jornada 12 da Liga alemã.

Os golos do campeão alemão foram apontados por Pavard, Tolisso, Gnabry e Philipe Coutinho.

Com este triunfo, o Bayern é segundo classificado da Bundesliga com 24 pontos, atrás do Borussia Mönchengladbach, que perdeu 2-0 contra o Union Berlin.