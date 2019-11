O Standard Liège venceu o Eupen, fora, por 2-1, em jogo da jornada 16 da liga da Bélgica.

O golo do triunfo do próximo adversário do V. Guimarães na Liga Europa foi apontado por Samuel Bastien, ao minuto 93.

M'Poku e Schouterden também marcaram.

O Standard Liège passa a somar 30 pontos, a seis do líder Brugge.