A baixa da sindicalização

É uma evidência indesmentível que, hoje, o capital tem vindo a ser beneficiado de forma crescente, enquanto o trabalho vê os seus rendimentos estagnarem ou subirem pouco. Longe vão os tempos em que os trabalhadores americanos, por exemplo, passaram maciçamente para a classe média.

Um dos fatores deste acentuar das desigualdades de riqueza tem sido a decadência dos sindicatos. As lutas sindicais contribuíram decisivamente para a melhoria do nível de vida das classes trabalhadoras ao longo dos séculos XIX e XX, incluindo para a emergência do chamado “Estado social”, sobretudo na Europa.

Mas os sindicatos têm perdido força nas últimas décadas. Na OCDE a taxa média de sindicalização passou de 34% dos trabalhadores por conta de outrem em 1978 para 16% em 2016. Ou seja, em 38 anos a sindicalização desceu para menos de metade. Portugal registou a segunda maior queda na taxa de sindicalização da OCDE: de 61% em 1978 baixou para apenas 15% em 2016, uma queda de 46%.

As novas tecnologias não ajudam a sindicalização. Regista-se uma tendência para a individualização das relações de trabalho, bem como para o crescimento de formas laborais atípicas. E as plataformas digitais de emprego dispensam os sindicatos.

Seria uma ilusão pensar na possibilidade de regressarem as grandes empresas, com milhares de trabalhadores hierarquizados ao estilo militar, onde era relativamente fácil recrutar militantes sindicais. Também me parece uma fantasia esperar que os atuais sindicatos consigam adaptar-se à novas formas de trabalho.

Importa, então, compensar a fragilidade dos sindicatos com políticas fiscais mais abertamente redistributivas. O que nos EUA não está a acontecer, apesar de Trump se arvorar em campeão dos marginalizados e de vários milionários já terem publicamente reclamado pagar mais impostos.