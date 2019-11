Palmas, música, emoção e silêncio no funeral de José Mário Branco

O corpo do músico José Mário Branco foi cremado, esta quinta-feira, no cemitério do Alto de São João, em Lisboa, depois de uma cerimónia marcada por muitas palmas, música e emoção.



José Mário Branco morreu na noite de segunda para terça-feira e o corpo esteve até à tarde desta quinta-feira na Voz do Operário, de onde o cortejo fúnebre saiu ao fim da tarde, para um trajeto até ao cemitério, a pé, feito de silêncio.

Centenas de pessoas estiveram na Voz do Operário, algumas delas figuras conhecidas, maioritariamente ligadas à esquerda, como os líderes do PCP e do Bloco de Esquerda, respectivamente Jerónimo de Sousa e Catarina Martins. Presente também o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.

Mas foram essencialmente cidadãos anónimos que encheram a sala maior da Voz do Operário, centenas deles, com mais algumas centenas depois no cemitério, entoando "Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar", parte de uma das músicas de José Mário Branco, do álbum "Ser Solid(t)ário", enquanto o corpo entrava na sala do forno crematório.

Para trás tinham ficado momentos de emoção na Voz do Operário, com os familiares junto da urna tapada de cravos, essencialmente vermelhos, que depois distribuíram pelos presentes, no meio de 10 minutos de palmas que terminaram quando se cantou "Grândola, Vila Morena" e se acenou com os cravos.