Elenco maior de 60 anos estreia-se esta sexta-feira no CCB

Ser velho é uma vantagem para integrar a Companhia Maior. O elenco, todo com mais de 60 anos, vai regressar ao palco do Centro Cultural de Belém (CCB) esta sexta-feira. Este ano, os artistas seniores são dirigidos pelos criadores Sofia Dias e Vítor Roriz.

O pequeno auditório recebe até 24 de novembro a coreografia “O Lugar do Canto está Vazio”. Nas palavras do coreografo Vitor Roriz, é um espetáculo que aborda “as relações entre a morte e o sono”.

Em entrevista à Renascença, o criador fala de uma “ideia de transitoriedade da vida que está subjacente à peça”. Roriz aponta que, enquanto dormimos ou morremos, “a vida continua”.

O elenco da Companhia Maior, que integra nomes como a escritora e antiga apresentadora da RTP Manuela de Sousa Rama, o artista Michel ou a antiga atriz Kimberley Ribeiro, foi convocado a participar no processo criativo. Vitor Roriz explica que têm “um conjunto de ferramentas e matéria que põem ao serviço” da companhia.

Não se pense que temas atuais, como as alterações climáticas e o ambiente, ficaram de fora das preocupações destes artistas experientes. Vitor Roriz até se ri, quando diz que são temas que interessam aos jovens como ele. Mas este criador foi surpreendido pela Companhia Maior. “Percebemos que as nossas preocupações de jovens deste mundo contemporâneo estão muito sintonizadas com as preocupações deles” explica Vitor Roriz.

Depois de já terem trabalhado com vários criadores, com Clara Andermatt, Joana Craveiro ou Tiago Rodrigues, esta companhia residente no CCB desde 2010 está a assinalar 10 anos de vida com “O Lugar do Canto está Vazio”, um espetáculo de dança com música original de Sofia Dias.

No entender de Vitor Roriz, “não deveria ser necessário haver uma Companhia Maior, porque essas pessoas deveriam estar a trabalhar em outras companhias”. Este criador sublinha, contudo, que “o contato intergeracional é ainda difícil de provocar e por causa disso é perfeitamente justificável termos uma Companhia Maior.”

Poderá ver este elenco que não tem medo da velhice dias 22, 23 e 25 às 21h00 e no dia 24 às 16h00.