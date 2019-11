Sporting empata jogo-treino com o Vilafranquense

Sporting e Vilafranquense empataram, esta sexta-feira, a uma bola, num jogo-treino realizado em Alcochete.

Jérémy Mathieu apontou o golo do Sporting. Fernando foi a grande novidade da sessão. O avançado brasileiro emprestado pelo Shakthar Donetsk está a terminar o processo de recuperação de lesão e jogou os últimos 15 minutos.

O Sporting alinhou de início com Luís Maximiano, Rosier, Neto, Ilori, Marcos Acuña, Idrissa Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Camacho, Vietto e Luiz Phellype. Jogaram ainda Diogo martins, Loide Augusto, Mathieu, Gonçalo Costa, Matheus Oliveira, Miguel Luís, Eduardo, Bolasie, Tomás Silva e Fernando.

Cristán Borja não participou no treino de conjunto devido a uma gripe, enquanto Jesé Rodríguez está completamente recuperado do problema físico que apresentava e realizou apenas trabalho físico específico no relvado.

Rodrigo Battaglia deu seguimento ao plano traçado, ficando apenas no ginásio, e Jovane Cabral fez treino condicionado no relvado. Já Renan Ribeiro e Sebastián Coates realizaram tratamento e ginásio.

Stefan Ristovski e Gonzalo Plata foram os últimos internacionais a regressar das seleções e fizeram trabalho de recuperação.

A equipa goza amanhã um dia de folga, voltando ao trabalho no próximo domingo, pelas 10h00. Os leões não jogam este fim-de-semana para a Taça de Portugal e voltam a jogar na quinta-feira, frente ao PSV Eindhoven.