Concertos solidários promovem restauro do órgão de tubos da Igreja da Lapa

A Irmandade da Lapa está a organizar vários concertos solidários a favor do restauro do grande órgão de tubos da Igreja da Lapa, no Porto.

Este sábado, dia 23 de novembro, pelas 21h30, decorrerá o concerto de S. Cecília com o Coro e Orquestra de Música de Costa Cabral.

Antes, pelas 16h00, irá realizar-se um leilão com medalhas, copos e garrafas de vinho do Porto de 1995, o ano em que foi inaugurado o órgão de tubos.

Este é o mais completo órgão moderno existente em Portugal, construído segundo o modelo do órgão romântico pelo organeiro alemão Georg Jaan (também construtor do órgão de tubos da Sé do Porto).