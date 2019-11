Amizade com Jesus ilumina o caminho, diz Papa aos jovens tailandeses

O Papa Francisco convidou esta sexta-feira os jovens tailandeses a cultivar a amizade com Jesus, como forma de iluminar o caminho do futuro, para eles e para todos.

Na missa que celebrou na Catedral de Banguecoque, o Papa refletiu sobre a passagem do Evangelho em que 10 jovens mulheres aguardam a chegada do noivo que tarda, mas algumas delas descobrem que não levaram azeite suficiente para manter vivas as suas lâmpadas.

“Quereis manter vivo o fogo que vos pode iluminar no meio da noite e das dificuldades? Quereis preparar-vos para responder à chamada do Senhor? Quereis estar prontos para cumprir a sua vontade? Como obter o azeite que vos mantenha em movimento e encoraje a buscar o Senhor em todas as situações?”, perguntou o Papa aos jovens reunidos na Catedral.

A resposta chegaria no final da homilia. “Arraigados em Cristo, olhai com alegria e confiança. Esta condição nasce da certeza de se saber procurado, encontrado e amado infinitamente pelo Senhor. A amizade cultivada com Jesus é o azeite necessário para iluminar o caminho; não só o vosso caminho, mas também o de todas as pessoas que vos rodeiam: amigos, vizinhos, colegas de estudo e trabalho, mesmo o caminho de quantos estão em total desacordo convosco.”

Francisco elogiou o exemplo de que os jovens tailandeses são herdeiros, na pessoa dos seus antepassados, e convidou-os a deixar beber dessas raízes, sem ficarem “prisioneiros do passado.”

“Sois herdeiros duma magnífica história de evangelização, que vos foi transmitida como um tesouro sagrado. Esta bela Catedral é testemunha da fé em Jesus Cristo que tiveram os vossos antepassados: a sua fidelidade, profundamente arraigada, impeliu-os a cumprir boas obras, a construir o outro templo ainda mais esplêndido, composto de pedras vivas para poder levar o amor misericordioso de Deus às pessoas do seu tempo.”

“Queridos amigos, para que o fogo do Espírito não se apague e possais manter despertos o olhar e o coração, é necessário estar bem arraigados na fé dos mais velhos: pais, avós e mestres. Não para ficar prisioneiros do passado, mas para aprender a ter a mesma coragem, capaz de nos ajudar a responder às novas situações históricas. A vida deles resistiu a muitas provações e sofrimentos. Mas descobriram, ao longo do caminho, que o segredo dum coração feliz é a segurança que encontramos quando estamos ancorados, enraizados em Jesus: na sua vida, nas suas palavras, na sua morte e ressurreição”, concluiu o Papa.

A missa em Banguecoque foi a última atividade pública do Papa antes de partir para o Japão, na manhã de sábado. Esta sexta-feira de manhã Francisco encontrou-se com o clero, religiosos e catequistas da Tailândia e depois discursou perante os líderes das diferentes comunidades religiosas do país.