Família Silva com orgulho renovado

Fábio Silva renovou contrato com o FC Porto e passa a ter a maior cláusula de rescisão da história do futebol português, 125 milhões de euros. O avançado, de 17 anos, mantém a ligação aos dragões até 2022 e melhora as condições salariais. O contrato, por enquanto, não se prolongou por mais de três anos, porque os regulamentos da FIFA não permitem que um menor tenha uma contrato mais longo.

Em entrevista a Bola Branca, o pai e representante de Fábio Silva, o antigo jogador Jorge Silva, conclui que o FC Porto acaba de dar uma prova de reconhecimento e valorização do trabalho do filho. Fábio, garante Jorge Silva, não irá sentir pressão com os números que envolvem esta ligação contratual.

"É lógico que o FC Porto com este passo demonstra isso. Mas o Fábio, com tudo o que tem feito, quer sentir-se cada vez mais importante, quer sentir-se parte integrante das conquistas, dos feitos e quer deixar a sua marca nisso. O FC Porto está a valorizar isso, está a dar mais confiança a alguém que está a construir o seu caminho, e o Fábio está habituado desde novo a lidar com estas questões, que são complicadas para muitos. A única preocupação dele é treinar e jogar, porque ele sabe que o resto corre fluentemente e tudo roda à volta do que ele conseguir fazer no campo. É isso que o preocupa", afirma.