Dragões de Ouro. Marega é o futebolista do ano

Marega é o futebolista do ano, Romário Baró e Fábio Silva foram os jovens do ano nos prémios Dragão de Ouro 2019, atribuídos esta quinta-feira.

A gala, que decorreu no pavilhão Rosa Mota, no Porto, contou com a presença de vários jogadores da equipa principal de futebol, do treinador Sérgio Conceição ou do presidente Pinto da Costa.

DRAGÕES DE OURO 2019

Atleta Jovem: Romário Baró (futebol)

Atleta Revelação: Fábio Silva (futebol)

Futebolista do Ano: Moussa Marega

Atleta de Alta Competição: Daymaro Salina (andebol)

Parceiro: W52 (ciclismo)

Dedicação: Joana Teixeira (responsável da secção do desporto adaptado)

Atleta: João Rodrigues (ciclismo)

Carreira: Nélson Puga (departamento médico)

Atleta Amador: Dick Jaspers (bilhar)

Casa FC Porto Nacional: Casa FC Porto Esposende (inaugurada em 2018)

Funcionário do Ano: Ana Lima

Sócio do Ano: D. Américo Aguiar

Dirigente: António Borges (andebol)