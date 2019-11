​PS prevê eutanásia para doença incurável e fatal com pareceres de médicos e comissão de avaliação

O diploma do PS que regula a eutanásia prevê a morte a pedido de um doente "em sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal", com parecer de, pelo menos, dois médicos e uma comissão de avaliação.



Para a concretização da morte antecipada, é necessário passar-se por cinco fases, incluindo um parecer de um "médico orientador", de um médico especialista na patologia de que o doente padeça, e, eventualmente, de um médico psiquiatra, assim como da "Comissão de Verificação e Avaliação do Procedimento Clínico de Antecipação da Morte".

Para todas estas fases haverá um "Registo Clínico Especial que integrará todas as fases do procedimento clínico", lê-se na exposição de motivos do projeto de lei do PS hoje divulgado.

"O pedido de abertura do procedimento clínico é efetuado pelo doente, que tem de ser uma pessoa maior, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal", estabelece a proposta de diploma.