Menos de 19% dos militantes do PSD com quotas em dia a dois meses das eleições

A um mês do fecho dos cadernos eleitorais no PSD, há neste momento perto de 20.000 militantes com as quotas em dia, cerca de 18,7% do total de militantes ativos, de acordo com informação disponibilizado no site do partido.

No separador “PSD ao segundo”, dentro do ‘microsite’ dedicado às diretas e ao Congresso do partido, pelas 16h00 desta sexta-feira eram 19.843 os militantes com quota válida no mês das eleições, janeiro de 2020, de um total de 105.921 militantes ativos (que tenham pago pelo menos uma quota nos últimos dois anos).

Desde que a informação foi colocada online, em 12 de novembro, há mais quase 2.000 militantes em condições de escolher em 11 de janeiro o próximo presidente do PSD e, em relação ao total de militantes ativos, a percentagem subiu de 15,8 para 18,7%.