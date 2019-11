Governo recebeu mais de 14.000 pedidos de privados para converter contratos a prazo

As empresas pediram ao Estado apoio para converter 14.300 contratos a prazo em permanentes. O número foi avançado na manhã desta sexta-feira pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no Parlamento, no âmbito de um debate requerido pelo Bloco de Esquerda sobre o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

“No âmbito das medidas de promoção da integração de trabalhadores, o Governo lançou o programa Converte+, que, esta semana, teve necessidade de reforçar. Neste momento já há 14.300 trabalhadores que fazem parte de candidaturas para conversão de contratos de trabalho a termo em contratos permanentes”, revelou.

Ana Mendes Godinho, que garante que o combate à precariedade é uma prioridade do Governo, anunciou também que a maioria dos contratos que essas empresas querem converter têm uma duração inferior a um ano e que cerca de metade desses casos diz respeito a trabalhadores com menos de 35 anos.