"25 de novembro sempre". Iniciativa Liberal divulga cartaz contra “cobardia histórica”

“Para nós, dizer 'fascismo nunca mais' ou 'comunismo nunca mais' tem exatamente o mesmo valor moral”, reforça Cotrim Figueiredo, que admite que o cartaz vem “na senda” de outros igualmente polémicos colocados pelo partido. E associa também a opção estratégica ao facto de a maioria da bancada do PS se ter abstido esta sexta-feira, na Assembleia da República, num voto proposto pelo CDS, de saudação pelo 44.º aniversário do 25 de novembro.

O Iniciativa Liberal (IL) é a “única força política que celebra com o mesmo entusiasmo e orgulho o 25 de abril e o 25 novembro”, explica o deputado único do partido na Assembleia da República, João Cotrim Figueiredo, à Renascença . Por isso e para combater a “cobardia histórica” dos deputados socialistas, o partido colocou esta sexta-feira, na praça do Saldanha, em Lisboa, um cartaz sobre o dia de 1975 que ditou o fim do chamado Processo Revolucionário em Curso (PREC).

“Os votos que hoje se discutiram em plenário ilustram um pouco isto. O voto do CDS-PP não mereceu o apoio do PS, com a exceção honrosa de sete dos seus deputados, cuja coragem aproveito para saudar porque votaram contra a maioria do grupo parlamentar, num exercício de falta de memória e até desrespeito a muitos socialistas. A começar pelo próprio Mário Soares, que se psocicionou contra a tentativa comunista de assalto ao poder em 1975. É contra essa falta de memória e cobardia histórica que tomamos esta iniciativa”, explica o deputado.

O voto proposto pelo CDS seria no entanto aprovado, com os votos a favor, para além de CDS e IL, do PSD e do Chega. Um segundo voto, de "saudação à construção da Democracia em Portugal, seria também aprovado por PS (com uma abstenção), PSD, PAN e IL.

Um partido sem cravo na lapela?

Como imagem do cartaz está o general Jaime Neves, militar que desempenhou um papel decisivo nas operações do 25 de novembro, do lado das chamadas forças moderadas, que englobavam PS, PPD e CDS. Cotrim Figueiredo diz que se trata de um “símbolo e apenas isso” e, questionado sobre se irá usar um cravo na lapela na sessão comemorativa do 25 de abril na Assembleia da República, disse ainda não ter pensado nisso.