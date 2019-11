O medronho não dá só aguardente. Em Vila Nova de Tazem dá azeite

Uma chegada inesperada ao lagar de azeite de Vila Nova de Tazem. “É medronho apanhado ontem, em Oliveira do Hospital, no Vale dos Sonhos, inclinado para o Rio Alva, onde arderam 40 hectares de medronheiros”, descreve Nuno Pereira, 39 anos, sob o olhar atento de outros produtores de azeite que, curiosos, espreitam as caixas com o fruto que costuma ser utilizado para aguardente.

Já há dois anos, a empresa que Nuno dirige testou outros sabores. “Testámos o azeite de mirtilo há dois anos, o ano passado framboesa e, este ano, a novidade mundial: azeite de medronho."

O teste do novo azeite foi feito com o medronho que se juntou à azeitona, pelas mãos do empresário e agricultor, que partilhou (quase) toda a receita. “400 quilos de azeitona, 80 quilos de medronho, dará mais ou menos 30 litros de azeite. Não posso explicar o segredo, mas, depois da azeitona estar esmagada, entra o extrato de medronho”, conta.