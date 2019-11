Mau tempo provoca mais de 500 ocorrências

O mau tempo que se faz sentir em vários pontos do país provocou esta sexta-feira mais de 500 ocorrências.

A maioria das inundações e quedas de árvores foi registada no distrito de Lisboa, avançou à Renascença o comandante Miguel Oliveira, da Proteção Civil.

“Neste momento, temos contabilizadas 532 ocorrências, sendo que a tipologia da ocorrência que mais contribuiu para estes números são as quedas de árvores. Temos cerca de uma centena de inundações, todas elas de pequena monta”, afirma o comandante.

Para as próximas horas está previsto um desagravamento do estado do tempo.

De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera, a chuva tem tendência a diminuir, mas vai ser substituída pelo frio, durante o fim-de-semana.