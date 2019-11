Apostador português ganha segundo prémio do Euromilhões

Um apostador com boletim registado em Portugal acertou no segundo prémio do Euromilhões desta sexta-feira. Vai arrecadar cerca de 265 mil euros.

No próximo concurso vai estar em jogo um "jackpot" de 25 milhões de euros, uma vez que não houve totalistas no sorteio de hoje.

O terceiro prémio vai ser repartido por seis apostadores, um dos quais português. Cada um vai receber cerca de 41 mil euros.

A chave completa do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 3 - 21 - 32 - 34 - 48 e pelas estrelas 3 e 11.



Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

[notícia atualizada às 21h27]