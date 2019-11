A1 reaberta junto a Albergaria depois de despiste, no sentido sul-norte

A autoestrada n.º1 (A1) está cortada ao trânsito no sentido Lisboa-Porto, junto a Albergaria, Aveiro, antes da estação de serviço de Antuã, devido ao despiste de um veículo pesado, avançou fonte da GNR.

Do acidente, que ocorreu por volta das seis da manhã, não resultaram vítimas, adiantou à Renascença fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro

A mesma fonte adiantou que o acidente ocorreu ao quilómetro 251, junto a Estarreja, no sentido sul-norte.

As autoridades indicam que as alternativas de circulação automóvel são a estrada nacional, bem como as autoestradas 25 e 29. Não há ainda previsão para a hora de reabertura da faixa.