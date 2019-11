Sérvia acusa Rússia de espionagem

Os serviços de informação da Sérvia descobriram uma operação de espionagem russa contra membros das Forças Armadas, revelou esta quinta-feira o Presidente Aleksandar Vucic.



O chefe de Estado falava depois de uma reunião do Conselho de Segurança Social, convocada depois de um vídeo divulgado no Youtube mostrar um alegado agente secreto russo a entregar dinheiro a um homem de sérvio, em Belgrado.

O agente russo foi identificado como sendo o tenente-coronel Georgy Kleban, um antigo adido militar da embaixada da Rússia em Belgrado.

O dinheiro foi entregue a um oficial na reserva do exército sérvio, identificado apenas pelas siglas Z.K.

De acordo com o Presidente sérvio, o encontro aconteceu em dezembro do ano passado. Aleksandar Vucic não revelou a autoria do vídeo.

“Em diversas ocasiões, as agências de segurança sérvias reuniram provas áudio e vídeo de contactos entre o tenente-coronel Kleban e elementos do exército sérvio”, refere o chefe de Estado.

Aleksandar Vucic adianta que há provas contra outros alegados espiões russos.