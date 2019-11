​Manifestações e confrontos chegam à Colômbia

Centenas de milhares de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira na Colômbia contra as políticas do Governo do Presidente Ivan Duque e em defesa do processo de paz com os rebeldes de esquerda.



Pensionistas, estudantes, professores, centrais sindicais protestaram em várias cidades do país, nas maiores manifestações dos últimos anos.

Em Bogotá, capital do país, a polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar grupos de manifestantes que bloqueavam estradas, na emblemática praça Simon Bolivar e no campus de uma universidade.

De acordo com um balanço das autoridades, pelo menos oito civis e 28 polícias ficaram feridos nos confrontos. Dez manifestantes foram detidos e outros 22 retidos para identificação.

Na cidade de Cali, no Sul do país, manifestantes cortaram estradas e vandalizaram autocarros. A presidente da câmara local decretou o recolher obrigatório durante a noite.