Madagáscar. Maioria dos trabalhadores em minas de mica são crianças

As tarefas a que estão sujeitos representam diversos perigos, tendo em conta que é necessário escavar a um grande nível de profundidade para cortar o mineral à mão. As queixas mais comuns apresentadas pelas crianças que trabalham nas minas são dores musculares, feridas abertas e problemas respiratórios.

Citado pela imprensa internacional, Jos de Voogd, da Terre des Hommes, considera que “o facto de mais de metade dos mineiros serem menores de idade é chocante e deve ser visto como um apelo à ação global.”

“Quase 90% de toda a mica retirada de Madagáscar está a ser exportada diretamente para a China e, de acordo com a nossa investigação, nenhuma das empresas envolvidas está a efetuar as devidas diligências para descobrir de onde vem o produto ou como são as condições de trabalho.”

Para além da falta de condições e da exploração infantil, o pagamento pelo trabalho, sejam adultos ou crianças, é insuficiente para que estes adquiram uma refeição diária, apesar de, neste momento, o país conseguir lucrar um valor estimado em 5 milhões de euros por ano com este mineral.

A mica de Madagáscar acaba incorporada em eletrodomésticos, peças de indústria automóvel e aparelhos tecnológicos, que se espalham por todo o mundo, tendo em conta que, depois de ser transportada de barco para a China, a mica é processada nos produtos que são exportados para diversos países.

Madagáscar é o quinto país do mundo com mais crianças sem acesso à escola, sendo que mais de metade sofre de atrasos no crescimento mesmo antes dos cinco anos. 74% da população vive abaixo do limiar da pobreza.

O contexto político do país também apresenta uma grande instabilidade, lidando com graves problemas de corrupção e violência.