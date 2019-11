Elas mexem-se menos, diz a OMS. E isso “é preocupante”

Mais de 80% dos jovens de todo o mundo entre os 11 e os 17 anos não praticam uma hora de exercício por dia, a recomendação mínima de atividade física da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo o estudo divulgado nesta sexta-feira pela OMS, são as raparigas que se mexem menos: 85% praticam menos de uma hora de atividade física por dia; nos rapazes, a percentagem é menor: 78%.

A investigação, já publicada no jornal “The Lancet Child & Adolescent Health”, analisou 146 países e observou 1.6 milhões de estudantes entre 2001 e 2016.

“São necessárias ações políticas urgentes para aumentar a atividade física e, principalmente, para promover e manter a participação das raparigas no exercício”, diz Regina Guthold, autora do estudo.

A OMS classifica como exercício físico, não só as atividades ligadas ao desporto e ao lazer, mas também as atarefas domésticas, as caminhadas e andar de bicicleta.

Em 2016, a diferença da percentagem entre adolescentes do sexo masculino e feminino a cumprir a hora diária de exercício físico recomendada foi superior a 10 pontos percentuais em quase um em cada três países abrangidos pelo estudo.

Uma das coautoras desta pesquisa, Fiona Bull, assinala que “quatro em cada cinco adolescentes não gostam de realizar exercício físico regular”.

E Leanne Riley, também coautora, considera “preocupante” a existência de poucas raparigas a praticar atividade física. “É necessário ir ao encontro dos interesses e das necessidades das jovens, de modo a atrai-las e mantê-las ativas durante a adolescência e a idade adulta”, defende.

Os benefícios de um estilo de vida fisicamente ativo para a saúde, durante a adolescência, incluem melhoria da aptidão cardiorrespiratória e muscular, da saúde óssea e cardiometabólica e efeitos positivos no peso.

Segundo a investigação, também há evidências crescentes de que a atividade física tem um impacto positivo no desenvolvimento cognitivo e na socialização.