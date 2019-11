Descoberta nova lesão pulmonar ligada ao consumo de cigarros eletrónicos com líquido

Um grupo de investigadores do Canadá anunciou esta semana a descoberta do que consideram ser um novo tipo de lesão pulmonar causado pela vaporização com cigarros eletrónicos com líquido e que é semelhante à bronquiolite obliterante.

Segundo os investigadores, estas lesões são diferentes dos casos detetados recentemente nos Estados Unidos e que têm sido relacionadas com o ‘vaping’ (a vaporização associada a consumo de cigarros eletrónicos).