Alemanha. Autarca demite-se após ameaças da extrema-direita

Martina Angermann, presidente da câmara de Arnsdorf, demitiu-se esta sexta-feira, após ter recebido sucessivas ameaças de morte e de intimidação de elementos de extrema-direita.

A autarca desta cidade, localizada perto de Dresden, começou a ser perseguida em 2016, depois de ter repudiado o ataque de quatro homens contra um refugiado iraquiano, que sofria de doença mental, e que foi amarrado a uma árvore.



Ao condenar de imediato estas ações, Martina Angermann ficou no radar de elementos extremistas e foi alvo de uma série de ameaças contra a sua vida.

A até agora presidente da Câmara de Arnsdorf pediu nos últimos anos, insistentemente, que o Governo aprovasse leis mais duras contra crimes de ódio e extremismo.

A ministra alemã da Justiça, Christine Lambrecht, que tal como a autarca faz parte do SPD, um partido de centro-esquerda, condenou já a série de acontecimentos que levaram à demissão de Angermann e afirmou que o Governo tem planos em curso sobre esta temática.

"Quando as pessoas deixam de se envolver na comunidade por causa de ameaças e de uma campanha de difamação, a nossa democracia está em perigo", disse a ministra esta sexta-feira, citada pela Deutsche Welle. "Estou solidária com a autarca de Arnsdorf e com todos os que dedicam o seu tempo à nossa sociedade."