A seleção de futebol de praia goleou a Nigéria por 10-1, em partida da primeira jornada do grupo D do Mundial, que decorre no Paraguai.

Apesar do domínio luso, foi a Nigéria a primeira a marcar, por Azeez Abu, no único golo do primeiro período.

A equipa das quinas reagiu a partir daí e marcou por Belchior (2), Jordan, Bruno Torres (3), Rui Coimbra (2), Léo Martins e Madjer.

Na próxima jornada, Portugal vai defrontar o Brasil no próximo domingo.