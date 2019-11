Kikas regressa ao Mundial de Surf

Frederico Morais, mais conhecido como Kikas, está de regresso ao Campeonato do Mundo de Surf (WCT).

O português apurou-se para os quartos de final do QS10000, prova que se realiza no Havai, e garantiu os 20 mil pontos de que precisava para voltar à elite do surf mundial.

Kikas é, assim, o primeiro português a conseguir a qualificação para o Mundial em duas ocasiões. Foi precisamente nesta prova que o surfista conseguiu apurar-se para o WCT pela primeira vez, quando foi vice-campeão, em 2016.