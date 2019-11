Giannis descarrila Trail Blazers

Os Milwaukee Bucks somaram a sexta vitória consecutiva, na madrugada desta sexta-feira, ao derrotarem os Portland Trail Blazers, em casa, por 137-129.

Giannis Antetokounmpo foi a grande estrela da partida, com um triplo-duplo de 24 pontos, 19 ressaltos e 15 assistências. Além do grego, "MVP" da temporada passada, estiveram em evidência, do lado dos Bucks, Eric Bledsoe (30 pontos) e Pat Connaughton (18).



Do lado de Portland, de pouco valeram os duplos-duplos de CJ McCollum (37 pontos e 10 assistências) e Skal Labissiere (22 pontos e 12 ressaltos).

Os Bucks continuam a sua caminhada triunfal, na Conferência Este, em que ocupam o primeiro lugar, com registo de 12 vitórias e três derrotas. Os Blazers estão no 14.º e penúltimo lugar do Oeste, com cinco vitórias e 11 derrotas.