Um treinador melhor, um jovem de ouro e os excedentários

A imprensa desportiva desta sexta-feira dispersa-se por três temas: a apresentação de José Mourinho como novo treinador do Tottenham, a renovação de Fábio Silva pelo FC Porto e os excedentários do Benfica.

O jornal "A Bola" faz manchete com Mourinho: "'Yes, I can' - sim, ele acha que pode ser campeão para o ano e mostrar que não deixou de ser especial". O português acredita que é "um treinador melhor", depois dos 11 meses de paragem, e mostrou-se muito confiante, na apresentação.

"Fábio vale ouro", titula "O Jogo". Atleta revelação do ano do FC Porto renovou e ficou com cláusula de rescisão de 125 milhões de euros. Assinatura foi revelada por Pinto da Costa, nos Dragões de Ouro.

O "Record" foca-se no Benfica: "Samaris e mais 5 de saída". Benfica procura colocação para excedentários em janeiro. Ideia é reduzir a massa salarial, para atacar o mercado de transferências.

Por fim, o Sporting. "A Bola" avisa que o Tottenham pode avançar com 60 milhões de euros, mais 10 milhões por objetivos, por Bruno Fernandes.