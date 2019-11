Treinador do Vizela ainda não sabe se poderá ir para o banco contra o Benfica

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, ainda não sabe se poderá estar sentado, amanhã, no banco de suplentes no jogo frente ao Benfica, no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. O técnico foi expulso na última jornada do Campeonato de Portugal, contra o São Martinho, e ainda aguarda decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"Ainda estamos à espera, não temos nenhuma informação, mas espero que o Conselho de Disciplina tenha bom senso, numa situação que não faz sentido nenhum, para mim. As regras são para cumprir, mas expulsar o treinador quando ele não tem nada a ver com a confusão, não faz sentido tirar-me o jogo, espero que não me tirem", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Apesar de reconhecer a dificuldade de enfrentar o líder da I Liga, Álvaro Pacheco vê a partida como uma oportunidade para o Vizela.

"É mais um jogo normal, um desafio. Sabemos da dificuldade, mas vemos isso como uma oportunidade e temos de ser capazes de fazer o nosso jogo. Só temos a ganhar e nada a perder. A responsabilidade é do Benfica, a nossa única responsabilidade é aproveitar o jogo", acrescenta.

Álvaro Pacheco pede superação, coesão defensiva e capacidade com bola para poder tentar surpreender o Benfica e continuar "na festa" da Taça.

"É uma festa desta cidade, é a primeira vez que vamos receber o Benfica neste estádio e queremos continuar nesta festa. Vai ser difícil, por vezes há tombas-gigantes e é num momento desses que acreditamos. Para isso temos de entrar com espírito de superação, coesão defensiva e o grande desafio vai ser com bola, temos de assumir o nosso jogo e identidade", remata.

O jogo entre Vizela e Benfica joga-se este sábado, às 20h45, no Estádio do Vizela, que terá lotação esgotada de seis mil espectadores. O jogo terá relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.