Transmissão da Libertadores motiva indignação do Sporting de Braga

"O clube não pode aceitar que os altos representantes do nosso município desrespeitem, com estas estratégias, não apenas a relação institucional que o SC Braga tanto tem feito para estreitar, mas acima de tudo afrontem a grande maioria dos cidadãos que têm no SC Braga o seu símbolo e que veem o jogo do grande emblema desportivo da cidade ser secundado para que se faça a promoção de uma final sul-americana", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

O Sporting de Braga manifesta respeito pelo interesse que o jogo entre Flamengo e River Plate pode ter na comunidade brasileira, mas não compreende a escolha da autarquia em "não divulgar o SC Braga-Gil Vicente" e em promover a fina sul-americana.

A final da Libertadores está marcada para as 20h00 e o evento na Praça do Município começa às 18h00. O Braga-Gil Vicente, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, tem início marcado para as 18h30.