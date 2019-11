Mourinho pensa em levar Ibrahimovic para o Tottenham

José Mourinho está a considerar tomar de assalto o potencial regresso de Zlatan Ibrahimovic ao AC Milan e levar o ponta de lança sueco para o Tottenham, segundo informa o jornal inglês "The Telegraph", esta sexta-feira.

Ibrahimovic, de 38 anos, será um jogador livre em dezembro, após terminar contrato com o LA Galaxy, e de acordo com a imprensa italiana está perto de regressar a Itália, nomeadamente ao AC Milan. Contudo, Mourinho terá outras ideias.

O treinador português, que orientou Ibra no Inter de Milão e no Manchester United, terá intenção de voltar a contar com o avançado. O Tottenham não substituiu Fernando Llorente, agora no Nápoles, pelo que não tem suplente para Harry Kane. Ibrahimovic podia desempenhar esse papel, numa altura em que já tem 38 anos de idade.

Segundo o "Telegraph", Ibrahimovic quer um contrato de apenas ano e meio.