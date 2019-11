"Mourinho e Levy são muito diferentes e não vai resultar bem", diz Villas-Boas

André Villas-Boas acredita que José Mourinho e o presidente do Tottenham, Daniel Levy, não se vão dar bem. O atual técnico do Marselha vê com estranheza a contratação do compatriota por parte do dirigente, mas acredita que Mourinho poderá colocar os "Spurs" na rota dos troféus.

"Ele assinou por um clube que conheço bem e também conheço o presidente, o que para mim é um casamento estranho. São pessoas muito diferentes e acho que não vai resultar muito bem. Mas eles chegaram a um acordo, mas se há treinador no mundo que pode vencer no Tottenham, é o Mourinho", disse, em conferência de imprensa.

O atual treinador do Marselha trabalhou com Mourinho durante sete temporadas, fazendo parte da equipa técnica nas passagens pelo FC Porto, Chelsea e Inter de Milão. Villas-Boas treinou o Tottenham em 2012/13 e num período da temporada seguinte, antes de ser demitido. Villas-Boas deixa elogios a Mourinho e mostrou-se satisfeito pelo seu regresso ao ativo.

"Estou muito feliz por ele, porque não é um treinador que possa passar 11 meses sem clube. Há alguns treinadores, como eu, que optam por tirar um ano sabático, mas não é o caso do Mourinho", remata.