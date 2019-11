Flamengo quer renovar com Jesus, mas ainda não arrancaram as conversações

O Flamengo quer manter Jorge Jesus na próxima temporada, uma garantia dada pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, em declarações à "Sport TV" e "Correio da Manhã", em Lima, em véspera de final da Copa Libertadores.

Para manter o técnico português, o Flamengo precisa renovar contrato, visto que o atual vínculo expira no final da presente época. O objetivo da direção é renovar, mas as conversações só arrancam no final da temporada.

"Quando assinamos por um ano, ele deixou claro que no final do ano gostaria de ter uma nova conversa, para que as duas partes avaliassem se estavamos contentes com o trabalho, se ele teria adaptado ao futebol brasileiro. Da nossa parte estamos muito felizes e queremos que fique connosco muito tempo, mas ainda não houve essa conversa e só devemos ter no final do ano", disse.

O Brasileirão está praticamente conquistado, e Rodolfo admite que, caso vença a Libertadores e ainda o Campeonato do Mundo de Clubes, será ainda mais difícil segurar o treinador, face à cobiça de outros emblemas: "Ele será ainda mais cobiçado certamente, mas há coisas na vida que não têm preço, como o carinho que está a receber, que também vai pesar na hora da decisão".

A prestação do Flamengo elevou Jorge Jesus ao estatuto de ídolo no Brasil: "Estamos muito felizes com o trabalho dele, não só a administração como os adeptos. É um ídolo, e isto vai além dos adeptos do Flamengo, pela forma como orienta a equipa, a energia que passa e o estilo de jogo".

Mundial de Clubes na mira

Rodolfo Landim revela que na primeira conversa que teve com Jorge Jesus falou de imediato na conquista do Mundial de Clubes, que disputará caso vença a Libertadores, no próximo mês.

"Na primeira conversa, a determinação dele ficou muito clara. Quando falamos de detalhes e prémios, tinhamos estabelecido para o Brasileirão e Libertadores, e ele perguntou pelo do Mundial de Clubes, porque disse logo que queria ser campeão do mundo. Pensava desde o primeiro mundo. Vamos ver, teremos de vencer", explica.

O Flamengo-River Plate disputa-se no Monumental de Lima, no Peru, este sábado, às 20h00 e terá acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.