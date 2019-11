Borussia Dortmund empata nos descontos

O Borussia Dortmund empatou 3-3 contra o Paderborn e evitou o “escândalo” em casa, em partida da jornada 12 do campeonato alemão.

Os visitantes estiveram a vencer por 3-0, com golos de Mamba (2) e Holtmann.

No entanto, na segunda parte a equipa de Raphael Guerreiro deu a volta e chegou ao empate, com tentos de Sancho, Witsel e Reus, este ao minuto 93.

Com este empate, o Borussia de Dortmund mantém o sexto lugar na Bundesliga, com 20 pontos, a cinco do líder Monchengladbach.